Concerto di Anna B Savage a Montecosaro: un'intima e unica esperienza

Domani, alle 21.30, serata musicale al Teatro delle Logge di Montecosaro con la cantautrice londinese Anna B Savage. A distanza di due anni dall’album d’esordio "A Common Turn" e solo un anno dopo l’ep "These Dreams", l’artista è pronta a stupire il pubblico con un nuovo album sotto l’etichetta City Slang. "La sua musica è una sorta di catarsi inebriante – spiegano gli organizzatori -. Con una voce profonda e ricca, Anna B Savage ha catturato l’attenzione sin dal suo esordio nel 2015 con un ep contenente quattro brani. Ha conquistato rapidamente il rispetto di artisti di calibro internazionale come Father John Misty e Jenny Hval. L’evento al Mount Echo’ è davvero unico nel suo genere, in quanto Anna B Savage si esibirà da sola, regalando al pubblico un’esperienza intima e coinvolgente. Questa serata è resa possibile grazie alla collaborazione di Comcerto e del Comune di Montecosaro, che hanno sostenuto il festival Mount Echo’ per portare questa straordinaria artista nel cuore del borgo medievale. Un concerto di musica autentica e carica di emozione, che lascerà il segno nell’anima musicale di ognuno". Biglietti su VivaTicket.