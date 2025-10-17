"Concerto di Belcanto", artisti da tutto il mondo all’Annibal Caro

Quattordici cantanti di talento provenienti da diversi Paesi si esibiranno dopodomani alle 17.30 al teatro Annibal Caro, proponendo tra le più belle arie del repertorio lirico. Si tratta del "Concerto di Belcanto", che coincide con l’anteprima della settima edizione della stagione lirica Civitanova all’Opera. I cantanti che si esibiranno si stanno perfezionando in questi giorni nel laboratorio di belcanto, inserito nel cartellone lirico dal maestro Alfredo Sorichetti, direttore artistico della kermesse, ed ha come docenti il celebre basso Bruno de Simone, allievo del grande maestro Sesto Bruscantini ed il rinomato regista Bepi Morassi del Teatro La Fenice di Venezia. I cantanti provengono da Giappone, Spagna, Turchia, Corea del Sud, Moldavia, Cina, ed Italia. "Il laboratorio di belcanto – ha detto il maestro Sorichetti – è una grande opportunità che “Civitanova all’Opera” offre, sia perché i due docenti sono tra i più preparati nel panorama internazionale, sia perché alcuni dei partecipanti avranno la possibilità di esibirsi nell’opera “Così fan tutte” di Mozart, prima rappresentazione in cartellone nella stagione lirica civitanovese". Al termine del concerto si terrà un brindisi all’apertura della nuova stagione lirica offerto da Cantine Fontezoppa e dal Caffè del Teatro. Civitanova all’Opera è promosso dal Comune di Civitanova, dall’Azienda Teatri e da Marche all’Opera, col sostegno della Regione Marche. È possibile prenotare i biglietti del concerto attraverso il circuito Ciaotickets o alla biglietteria dei Teatri. Info e prenotazioni: 3924450125.