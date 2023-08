Concerto di beneficenza a Recanati: l'idea del dj Pigini

Nicola Pigini oltre ad essere un deejay sempre più affermato e richiesto, si conferma artista sensibile al mondo del sociale e della disabilità. Da una sua idea, sviluppata in collaborazione con il circolo San Rocchetto, domani verrà allestita la prima edizione di "Rocville", manifestazione che racchiuderà musica (con una line-up eccellente), stand gastronomici e area giochi. Ma soprattutto l’intero ricavato della giornata verrà destinato a La Ragnatela Onlus di Recanati, associazione che dal 1977 dà lavoro a più di 30 ragazzi con sindrome di Down, altre forme di disabilità o situazioni di svantaggio. Membri de La Ragnatela saranno presenti a Rocville con un loro gazebo, così da far conoscere meglio le loro attività (assemblaggi e cablaggi, tipografia, laboratori di bomboniere e di articoli da regalo) e sarà pertanto occasione per effettuare donazioni dirette. La manifestazione sarà ad ingresso libero, si terrà al campo sportivo di San Rocchetto che per un giorno si trasformerà in una sorta di villaggio (sarà possibile portare teli da casa e sdraiarsi mangiando in stile pic-nic), inizierà alle 18 e terminerà all’una. Come detto sul palco si alterneranno nomi importanti perché, oltre al padrone di casa Pigini, vi saliranno il duo di musica elettronica Ackeejuice Rockers (protagonisti ai Jova Beach Party di Jovanotti), il popolare influencer Carletto Life, Luigi Mastroianni, Francesco Luv, Elion, Andrea Gav e voce della serata sarà Axer.

Andrea Scoppa