Concerto di beneficenza, offerte devolute all’Ail

Venerdì, alle 21 al teatro di Gualdo, si terrà un concerto di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto all’Associazione contro le leucemie, linfomi e mielomi. Il concerto organizzato dal Comune di Gualdo, con la dottoressa Monia Batassa e in collaborazione con l’Unione Montana dei Monti Azzurri, vedrà la partecipazione dell’orchestra dei fiati "Insieme per gli altri" che proporrà alcuni dei brani più famosi del repertorio natalizio e non solo. Le offerte saranno devolute all’Ail, associazione che tanto si spende per aiutare le famiglie in difficoltà e sostenere i malati nel loro percorso di vita.