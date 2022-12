Concerto di Capodanno con la Salvadei Brass

Primo dell’anno sulle note, a Tolentino. Domani, alle 21, le musiche di Bizet, Carmichael, Verdi, Abreu, Gershwin, Morricone e Williams, oltre ad un medley di celebri brani internazionali natalizi, accenderanno il teatro Vaccaj per il Concerto di Capodanno "ottoni all’Op(e)ra", targato orchestra Salvadei Brass. Salvadei Brass (decimino di ottoni e percussioni) è presenza stabile da un ventennio alle stagioni liriche dello Sferisterio di Macerata. I componenti sono tutti diplomati in conservatori di musica delle Marche. Si tratta di Michele Pancotto (prima tromba al Teatro dell’Opera di Roma), Giovanni Giglioni, Yuri Valenti, Simone Rango (tromba), Marco Gasparrini (flicorno soprano), Alessandro Fraticelli (corno, nonché primo corno del Maggio Musicale Fiorentino), Eugenio Gasparrini, Tino D’Angelo, Pierluigi Tartabini (trombone), Giovanni Tonti (trombone basso), Valerio Del Bianco (tuba), Stefano Bartoloni (percussioni). L’iniziativa, patrocinata dal Comune, e sostenuto da Formato Srl di Tolentino, Big Mat di Fabio Sbaffi Srl di Villa Potenza, e Fabiola Coiffeur di Cartechini Fabiola di Macerata, gode del patrocinio del ministero della Cultura. Lo spettacolo, presentato ieri in conferenza al Vaccaj, è firmato dal professor Marco Gasparrini, direttore artistico della Salvadei Opera&Concert. Insieme a lui, Marco e Francesca Scattolini di Formato srl, main sponsor dell’evento, il sindaco Mauro Sclavi e il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi. Il concerto si snoderà in due parti: la prima, incentrata sull’esecuzione delle più importanti sinfonie e suite operistiche abbracciando il periodo verista; la seconda con brani trascritti per l’organico che toccano il Novecento americano, fino a giungere a brani di genere, stile e provenienza eterogenea dal musical, al latino-americano e a musiche da film. Il Concerto di Capodanno torna dopo più di dieci anni di assenza. "Da qui la valenza istituzionale", ha detto Massi. "Mi auguro sia il primo di una lunga serie", ha aggiunto il sindaco. "Sarà un programma godibile, con virtuosismi anche fuori programma – ha detto Gasparrini –. Inizieremo l’anno in musica, nel luogo più deputato, il Vaccaj". Biglietto a 10 euro (ridotto 5). Per info 0733.960059, 0733.230735, vivaticket.com.

Lucia Gentili