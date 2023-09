Concerto di Casali a Tolentino nella Chiesa del Sacro Cuore

Domenica a Tolentino, nella chiesa del Sacro Cuore (detta "dei sacconi"), alle 16.30 fa tappa la 22ª Rassegna organistica della Marca Fermana con l’esecuzione liturgico-concertistica "Armonie d’organo" organizzata dall’Accademia Organistica Elpidiense. Protagonista sarà Alessandro Casali (nella foto), pianista, organista, clavicembalista, compositore e docente (si è diplomato con il massimo dei voti in organo e composizione organistica al conservatorio Frescobaldi di Ferrara); ha all’attivo numerose registrazioni discografiche suonando in prestigiose rassegne. Collabora con l’ufficio liturgico e di musica sacra della diocesi di San Marino Montefeltro. Nella chiesa "dei sacconi" il maestro Casali, durante la messa gregoriana, eseguirà musiche intervallate da melodie gregoriane della Missa IX Cum jubilo della festa esterna della Madonna del Rosario. "Ringraziamo il presidente dell’Accademia Organistica Elpidiense Giovanni Martinelli –dice la confraternita del Sacro Cuore di Gesù - per avere inglobato Tolentino nel tour concertistico di quest’anno".