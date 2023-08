Concerto di Faber: Le Nuvole a San Ginesio per "La Buona Novella"

Domani, alle 19, al chiostro di Sant’Agostino a San Ginesio, Le Nuvole in concerto presentano "La Buona Novella – Femmine per un giorno e poi madri per sempre" di Fabrizio De Andrè. L’iniziativa è organizzata dall’associazione musicale Selìfa. "Un concerto a due lati, dove da una parte trova spazio ciò che il cantautore genovese definirà "il mio lavoro migliore": La Buona Novella, un album del 1970 in cui Faber, alla sola età di trent’anni e ispirandosi ai Vangeli apocrifi, esplora quell’uomo chiamato Dio definendolo il "più grande rivoluzionario della storia" – spiegano gli organizzatori -. Nella seconda parte della serata, da canzone a canzone, si svela garbatamente quel culto religioso e pagano in cui per Faber la bellezza femminile è mito effimero fatto di incontri provvisori e non consolatori, dove la fragilità suprema è il sentimento della natura passeggera della passione". Ingresso 10 euro. Info e prenotazioni 3394686540 o 3476691204. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al vicino auditorium.