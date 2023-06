Concerto di fiati "Verdi" al Castello

Tradizionale apertura del cartellone dell’Estate Tolentinate con l’esibizione del concerto di fiati "G. Verdi" dell’associazione musicale "N. Gabrielli – Città di Tolentino". Va in scena questa sera alle 21.15 al Castello della Rancia (in caso di maltempo la manifestazione si terrà al Politeama, in corso Garibaldi, centro città). A dirigere i musicisti nel "Concerto d’Estate" sarà il maestro Daniele Berdini; presenta Luca Romagnoli.

Sarà una serata articolata in due temi distinti: nella prima parte, dedicata al mondo delle colonne sonore, si celebrano grandi compositori che, attraverso la musica, hanno reso indimenticabili alcune opere cinematografiche con brani di Piovani e tratti dai film Lawrence d’Arabia e Superman. La seconda parte, invece, sarà un viaggio attraverso le atmosfere colorate della musica latina, sia con composizioni originali per banda che con brani arrangiati brillantemente, partendo da un paso doble, si continuerà con brani famosi come Mas que nada e Libertango. L’ingresso è libero e aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.