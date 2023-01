Concerto di inizio d’anno del corpo bandistico

In coincidenza con i festeggiamenti per Sant’Esuperanzio, il corpo bandistico di Villa Strada onora il patrono di Cingoli eseguendo domani alle 17, nel teatro Farnese, il tradizionale concerto d’inizio anno. Ingresso libero e gratuito. Per questa decima edizione, l’ensemble strumentare villastradese, ininterrottamente in attività dal 1913, ora composto da 42 esecutori e diretto dal maestro Luca Pernici, ha preparato un repertorio di nove brani, alcuni anche plurimi: sulle note di ciascuno, sarà ripercorso musicalmente l’ultimo decennio degli intensi impegni concertistici coronati da significativi successi, ottenuti nelle numerose e importanti esibizioni effettuate, anche a livello internazionale, in festival, teatri, piazzei. La rinomanza dei valori artistici della banda, si è dilatata anche tramite i molteplici gemellaggi.

Gianfilippo Centanni