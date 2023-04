Concerto di Luisi dedicato a Chopin

Sabato alle 18 tornano le "Serate musicali" nel palcoscenico dell’auditorium del Centro mondiale della poesia. Protagonista un pianista d’eccezione come Gianluca Luisi considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. Formatosi al Conservatorio Rossini di Pesaro sotto la guida del maestro Franco Scala, si è perfezionato all’Accademia di Imola. E’ risultato vincitore di numerosi concorsi tra cui il primo premio del 4° concorso internazionale J.S.Bach di Saarbrucken-Wurtzburg, Germania, dove è stato acclamato dalla critica tedesca come un nuovo interprete di J.S.Bach. Ha effettuato 28 registrazioni discografiche per varie etichette, si è esibito in sale prestigiose ed è stato invitato a tenere concerti per istituzioni storiche e associazioni musicali internazionali. Luisi proporràe un programma interamente dedicato a Chopin. Il concerto è organizzato dalla Civica Scuola di Musica B.Gigli e dal Comune di Recanati, assessorato alla Culture. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (3319641255 – 071982821 da lunedì a venerdì, ore14-20), il giorno del concerto senza prenotazione sui posti residui.