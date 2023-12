Concerto di Natale: amore e bellezza

Bravi, bravi, bravi: questo l’unanime giudizio espresso dalle tantissime persone presenti al "Concerto di Natale", che si è tenuto venerdì alla parrocchia Santa Madre di Dio.

Durante la serata si sono esibiti i cori: Santa Madre di Dio, costituito da pochi anni, guidato da Andrea De Pascalis e Giorgio Gambetti; “Suor Ernestina” della parrocchia Santa Maria di Mogliano, diretto da Nicoletta Petrelli; “S. Vincenzo Strambi” di Piediripa diretto da Maurizio Osimani e “Di Bollina”di Santa Maria in Selva, diretto dalla maestra Alessia Albani. Quest’ultimo coro, in particolare, ha fatto scendere qualche lacrima di commozione nei presenti, perché composto da giovani con disabilità, che si sono impegnati al massimo, conseguendo i risultati migliori che potessero raggiungere.

Al termine dell’esibizione di tutti i gruppi canori che hanno animato la serata, Il parroco Don Carlos, nel ringraziare, ha sottolineato lo spirito del Concerto, un inno all’amore e alla bellezza, nell’imminenza del Natale, vissuto con lo sguardo al “Cielo che tocca la terra”. "Un incontro che ci invita – ha detto il sacerdote – ad allargare le nostre braccia con gioia, a riscaldare i nostri cuori ed a riempire gli animi di letizia. Non solo in occasione del Natale, ma possibilmente tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. Buon Natale". Un augurio di cui i presenti hanno fatto felicemente tesoro, trasformandolo anche in un impegno personale per il Natale ed anche per il prossimo anno.