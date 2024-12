Concerto di Natale con la banda Verdi

Torna in scena il corpo bandistico Verdi di Porto Recanati, che sarà protagonista con il concerto di Natale, diretto dal maestro Mirco Cingolani. L’iniziativa si terrà nel nuovo centro pastorale della parrocchia del Preziosissimo Sangue, sorto dalle ceneri dell’ex cineteatro Adriatico. Il concerto è previsto per oggi, alle 17.30, a ingresso libero. In programma una ricca selezione di musiche di vario genere e adatte a soddisfare ogni palato. Al termine del concerto l’associazione "Amici di Kronberg" offrirà, come da tradizione, vin brulè e panettone per tutti.