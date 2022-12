Concerto di Natale, gli orafi Ottaviani realizzano una medaglia

La nota azienda orafa recanatese Ottaviani anche quest’anno si conferma partner dello storico "Concerto di Natale in Vaticano" dedicato alla pace e alla solidarietà. Ottaviani ha realizzato per l’occasione una elegante medaglia dorata che celebra i trent’anni del concerto che verrà donata agli artisti protagonisti dell’evento, in programma il primo gennaio e in onda in prima serata su Canale 5. Anche il premio alla Carriera consegnato a José Carreras durante il concerto sarà firmato dai recanatesi Ottaviani.