Concerto di orchestra di fiati a Porto Potenza per sostenere l'Ant

Appuntamento nel segno della beneficenza stasera alle 21, all’interno del cine-teatro Divina Provvidenza a Porto Potenza Picena, con il concerto dell’orchestra di fiati "Insieme per gli altri", diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri. Il tutto è organizzato dalla delegazione locale della Fondazione Ant, ossia la onlus italiana per l’assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e per la prevenzione oncologica, e vede il patrocinio del Comune di Potenza Picena. L’orchestra si esibirà con brani di musica classica e anche riproducendo le colonne sonore di alcuni famosi film. L’ingresso al concerto sarà a offerta libera e tutti i soldi ricavati durante la serata andranno per finanziare le tante attività solidali promosse dall’Ant.