Concerto d’organo. Omaggio a S. Francesco nella chiesa Collegiata

Torna l’appuntamento con i concerti d’organo della "Rassegna della Marca Fermana", promossa per il 23esimo anno dall’Accademia organistica elpidiense. La serata ci sarà domani alle 21.15 nella chiesa Collegiata di Santo Stefano a Potenza Picena, dove si svolgerà un omaggio musicale a San Francesco con il giovane duo Monica Sarti (soprano) Alessandro Casali (all’organo Bazzani del 1848). Interessante il programma del concerto, che sarà un autentico viaggio nella musica sacra, da Monteverdi fino alle sonate per organo del giovane Giacomo Puccini, di cui ricorre il centenario della morte. Casali è un giovane clavicembalista, laureato in ingegneria biomedica, che ricopre anche il ruolo di organista del duomo di San Leone e San Leo della diocesi di San Marino e nel corso del tempo è stato inserito nella Cappella musicale di San Petronio a Bologna. Invece Sarti è un soprano lirico leggero, docente nella scuola dell’obbligo, che ha studiato pianoforte ed è diplomata in canto e musica antica. Entrambi sono attivi come concertisti. Il programma di domani sera prevede le musiche di Monteverdi, Bach, Leo, Mozart, Rossini, Verdi, Fauré, Tosi e Puccini. Al termine, seguirà un brindisi con tutto il pubblico