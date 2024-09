Concerto e polemiche, De Luca si schiera con Gigi D’Alessio

"Un caro saluto a Gigi D’Alessio, a cui va la nostra stima e il nostro affetto. La volgarità non è mai un argomento #Macerata". Con questo messaggio su Facebook, anche il presidente della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto sulle polemiche seguite al concerto di Gigi D’Alessio allo Sferisterio di Macerata.

Il governatore (del Partito democratico) si è schierato dalla parte del cantante partenopeo, che dal palco dell’Arena maceratese aveva attaccato i consiglieri comunali d’opposizione Narciso Ricotta (del Pd come De Luca) e Alberto Cicarè (Stra Comune - Potere al Popolo). I due politici maceratesi avevano criticato la gestione della rassegna Sferisterio Live da parte dell’amministrazione comunale, tirando in ballo anche Gigi D’Alessio. Ricotta, commentando il taglio dei finanziamenti all’associazione maceratese Li Pistacoppi, aveva detto che "tutte le risorse vengono destinate a Gigi D’Alessio & Company". Cicarè, invece, aveva stigmatizzato il fatto che "affittiamo l’Arena Sferisterio, il gioiello della nostra città, per il concerto Gigi D’Alessio come fosse una piazza di paese, a un prezzo medio a biglietto di 60 euro, facendo un enorme favore a un paio di agenzie che ci guadagnano un bel po’ di quattrini".

Queste dichiarazioni avevano mandato su tutte le furie D’Alessio che giovedì scorso, dal palco dello Sferisterio nel bel mezzo del suo concerto, ha messo alla berlina i due consiglieri, invitandoli a cambiare mestiere. Ora arriva anche la presa di posizione di De Luca, a cui ha risposto – sempre via social – anche lo stesso D’Alessio: "Grazie Presidente! Gesto che ho molto gradito. Un grande abbraccio". Centinaia di messaggi di sostegno al cantante e al governatore sono comparsi sotto al post di De Luca.

re. ma.