Concerto folk e contest fotografico

Sabato, alle 21.30 nella piazzetta all’ingresso del Masm - Museo arte sacra di Mogliano, si terrà un concerto di musica folk "Arte, Metrika e Poesia" con il gruppo Metrika (Riccardo Romagnoli e Alessandro Marzioli) e la partecipazione del poeta Simone Sanseverinati. L’iniziativa è voluta dall’amministrazione comunale con l’assessorato alla cultura e la ProMogliano. L’occasione è la "Notte europea dei Musei" nell’ambito del "Grand tour dei Musei". "Sostenibilità e benessere" è il titolo della manifestazione che vuole essere un’occasione per riflettere su come i musei possano svolgere una funzione di supporto allo sviluppo sostenibile delle comunità. Sarà possibile scattare foto nel Masm aderendo all’iniziativa "PhotoWalk al Museo". La foto più bella verrà premiata con due biglietti omaggio per la prossima stagione teatrale di Mogliano. Ingresso gratuito.