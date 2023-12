Concerto gospel natalizio

Arriva il Concerto di Natale targato coro polifonico Città di Tolentino. Questa sera, alle 21.15 al teatro Vaccaj, il coro, in collaborazione con l’associazione Utremi, propone la "Gospel Mass" di Robert Ray. Ad esibirsi anche i "Coristi a Priori" di Perugia, per un totale di oltre 60 elementi accompagnati da un trio jazz di eccezione: Manuel Magrini al pianoforte, Pietro Paris al contrabbasso e Lorenzo Brilli alla batteria. Direttore sarà Aldo Cicconofri. "La Gospel Mass è una composizione del 1980 dell’autore statunitense Robert Ray – spiegano dal coro -, che venne eseguita in prima nazionale dal Coro di Tolentino nel lontano 1999; di questa opera venne poi registrato anche un cd. Questo concerto è stato eseguito, nel corso degli anni, in molti teatri italiani ottenendo sempre un grandissimo apprezzamento. È uno dei punti di forza del repertorio del Coro. La Gospel Mass utilizza il linguaggio musicale del Gospel (Dio parla) che sta a indicare una forma di canto religioso in cui si integrano il temperamento ritmico dei neri d’America, la musica blues e i testi sacri della tradizione inglese, rendendo l’ascolto piacevole e coinvolgente". Biglietti in vendita su Vivaticket o al botteghino del Vaccaj oggi dalle 17.