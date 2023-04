Concerto in piazza, apre la civitanovese Federica Guardiani

Federica Guardiani – 22enne civitanovese, studentessa universitaria alla facoltà di lettere moderne a Macerata – non desiste dalla sua passione musicale. Ha appena sfornato sulle varie piattaforme social la sua ultima pubblicazione "Parli Troppo", un lavoro presentato anche al Caffè Maretto, sotto i portici di Palazzo Sforza. La giovane cantautrice si fa apprezzare con un brano frizzante e pieno di grinta, dimostrando di aver perfezionato il proprio stile e le proprie abilità."’Parli Troppo’ è una storia d’amore giovanile – ci ha detto la ragazza – che combatte tra incomprensioni e il fuoco della passione. Un brano che si prefigge di far scivolare le troppe preoccupazioni odierne suscitando una gran voglia di ballare". Il Primo maggio aprirà il concerto in piazza XX Settembre di Ivana Spagna e Adriano Pappalardo.

Ennio Ercoli