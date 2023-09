Concerto in piazza Conchiglia La voce di Eleonora Bianchini

"Piazza Conchiglia - A greener evolution", stasera arriva il Fall Trio di Massimo Saccutelli al pianoforte, Francesco Cicconi al contrabbasso e Luca Orselli alla batteria con una special guest, Eleonora Bianchini alla voce. Nel 2008 ha pubblicato il suo primo album da cantautrice, ‘Como un aguila en lo alto’ e nel 2012 realizzato il suo secondo progetto ‘Esperare’. Nel 2014 ha iniziato una collaborazione in duo con il bassista Enzo Pietropaoli. Continua poi la possibilità di esplorare il territorio in bici, barca o canoa grazie al progetto messo in piedi da Piazza Conchiglia–Greener Evolution. Gli itinerari in bici condurranno alla scoperta dell’entroterra o a godere della città (info e prenotazioni 339.8172808; per la canoa 380.2567480). A cura del Madiere il noleggio delle barche. Per le serate in piazzetta prenotazioni presso i locali Mescola, Vicolo Marte, Vintage Cafè.