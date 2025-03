"Concerto jazz interrotto, ma non per me"

Nessuno ha atteso il mio arrivo per dare inizio allo spettacolo. Quando sono giunto al teatro, la serata era già cominciata e gli artisti si stavano esibendo regolarmente. Il ritardo registrato è stato causato da motivi tecnici, mentre l’interruzione era già programmata per consentire il cambio degli artisti sul palco.

Il vice sindaco Claudio Morresi (nella foto) giustifica così la vicenda denunciata da uno spettatore del concerto di apertura del festival Civita Jazz. Nei giorni scorsi, il civitanovese aveva segnalato quanto avvenuto sabato sera nel teatro Annibal Caro: l’avvio delle esibizioni in ritardo, poi cominciate con l’ingresso un teatro dell’amministratore; in seguito l’assessore era salito sul palco per parlare alla platea, tra la prima performance e quella successiva degli artisti.

Ma per Morresi si tratta di "una ricostruzione non vera, che distoglie l’attenzione da ciò che realmente conta: il grande successo di una serata che ha coinvolto il pubblico in un’esperienza unica di musica e cultura. La polemica sollevata non rende giustizia né alla rassegna né alla qualità dell’evento, che è riuscito ad abbracciare più generazioni, portando tutti a vivere una serata magica. Voglio esprimere il mio ringraziamento al direttore artistico Luca Scagnetti, alla presidentessa dei Teatri Maria Luce Centioni e a tutti gli artisti".

Dopo il concerto di sabato, un omaggio a Lucio Dalla in chiave jazz, che ha visto esibirsi Antonio Maggio, William Greco, Daniele Di Bonaventura e, in apertura, la civitanovese Sofia Tornambene, in arte Kimono, il prossimo appuntamento della rassegna è in calendario il 12 aprile, quando nel teatro della città alta si esibirà Tullio De Piscopo, per una tappa del suo nuovo tour "I colori della musica". Per il finale, sabato 3 maggio, il duo Marcotulli-Varela proporrà un tributo a Pino Daniele, ma anche un mix tra flamenco e jazz grazie alla ballerina Marina Paje.