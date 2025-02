Concerto, letture, premi e mercatini "In love"

Porto Recanati si prepara per un fine settimana all’insegna del romanticismo con il finale di "Porto in Love". Il weekend si aprirà oggi con No(t)te d’Amore, il concerto della Scuola civica di musica nella pinacoteca Moroni, alle 21.30. Domani alle 17.30, sempre in pinacoteca, ecco Letture appassionate: le autrici Noemi Mogliani e Chiara Emiliozzi presenteranno rispettivamente "Fili indissolubili" e "Nero fondente", dialogando con l’editore Simone Giaconi. A seguire, alle 19, la premiazione dei concorsi fotografico e poetico di "Porto in Love". Domenica, invece, all’insegna dello shopping. Dalle 9 alle 20, corso Matteotti ospiterà il mercatino di Cupido, organizzato con MyLove Eventi. "Dopo il romantico scenario di San Valentino – dice l’assessore al commercio, Stefani Stimilli –, sarà la volta della Fiera dei fiori ad aprile e della Pasqua, per un susseguirsi di colori, luci ed eventi pensati per attirare sempre più visitatori. Un ruolo chiave è stato svolto dai commercianti, che con entusiasmo hanno appoggiato l’iniziativa del Comune, il quale ha illuminato il Castello Svevo e corso Matteotti. La loro partecipazione, incluso il supporto ai contest con premi speciali, dimostra quanto questa iniziativa sia frutto di una passione condivisa: l’amore per Porto Recanati e il desiderio di renderla ancora più viva".