Concerto omaggio a De André a Montefano: La buona novella

Organizzato da PiorAcoustic, Met – Musica e territorio, Centro studi biblici "Vannucci" e Comitato Festeggiamenti "Addolorata", questa sera, alle 21.30, nel chiostro dei Servi di Maria a Montefano, si terrà il concerto "La buona novella – Fabrizio De André". Si tratta di un omaggio al grande cantautore che avrà come protagonisti il coro "The senior singers of Met", i musicisti Tonino Monachesi (chitarra), Danilo Vecchi (fisarmonica), Marco Buzzelli (violoncello) e Davide Pergolesi (percussioni). Narratrice Desirée Farabollinini, direzione del maestro Massimiliano Luciani. Audio a cura di Federico Vecchi e luci di Fabrizio Urbani.