Concerto omaggio a Franco Battiato con i Ferro Battuto

Fine settimana in musica. Questa sera al Bar Teatro di Villa Potenza (Macerata) alle 21.30 arrivano i Ferro Battuto per rendere omaggio a Franco Battiato. Accanto ai classici intramontabili – come "Centro di gravità permanente", "Cuccuruccuccù", "La cura" – nel repertorio di questo sestetto ci sono anche perle meno note e capolavori scritti per voci femminili come Giuni Russo e Alice. "Nati da un sodalizio artistico fra David Pucci, Matteo Ortenzi e Leonardo Giulianelli, con la voce di Pirate Jenny, le tastiere di Giulia Torbidoni, il basso di Alessandro Caporaletti, ogni nota è uno sguardo verso l’alto", spiegano gli organizzatori.

Domani invece, al Barlume di Sambucheto di Montecassiano, alle 18, è tempo dei Jazz Sunday. Il trio è formato dal batterista Roberto Bisello, il bassista Paolo Della Mora e Marco Rossi, tastierista e pianista. Ingresso gratuito.