Concerto omaggio alla lirica

Da New York a Tolentino, per un concerto gratuito in omaggio all’opera lirica italiana, dal titolo "Buongiorno Italy". Questa sera, alle 21.15, si esibiranno al Politeama il baritono Scott Mooney e il tenore Fanyong Du accompagnati al pianoforte da Cristina Altamura e Binna Han. Il programma prevede arie di Giacomo Puccini come "Che gelida manina", di Goachino Rossini come "Largo al factotum", di Gaetano Donizetti come "Una furtiva lagrima" e "Bella siccome un angelo"; e le pagine più suggestive di Sergej Vasil’evic Rachmaninov come "Études-Tableaux", di Fryderyk Chopin come "L’arpa" Studio Op. 25 n. 1, di Johann Sebastian Bach come "l’Ave Maria" e molto altro. "Un fuori programma imperdibile con grandi interpreti della scena internazionale – spiegano dal Politeama –. L’opera lirica si fonde con le melodie del pianoforte dando vita a un’esperienza unica di armonia e intensità emotiva". Binna Han è pianista e coach vocale a New York City e in Corea del Sud, Cristina Altamura è direttrice artistica associata e collegamento con gli Stati Uniti per la più antica competizione pianistica per categorie di età della Nuova Coppa Italia. L’appuntamento è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info 0733.968043, www.politeama.org.