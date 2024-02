Concerto per cornamusa e giramondo,. Serafini presenta il suo ultimo libro

Per la sezione "Incontri", lo STA (Sperimentale Teatro A) presenterà sabato prossimo il libro "Concerto per cornamusa e giramondo" del maceratese Maurizio Serafini, autore e musicista. Introdurrà Allì Caracciolo. La passione per la musica e per l’avventura hanno portato Serafini a girare il mondo inseguendo le note della musica folk e celtica. Insieme ai compagni di mille concerti e, sugli altopiani dell’entroterra marchigiano, ha fondato un’intera città nomade: il Montelago Celtic Festival. L’autore assicura ai presenti, oltre la presentazione del libro, anche piacevolissime sorprese. L’evento è in programma per sabato 17 alle 18 nei locali de "Lo Stabile – Palazzina STA" di via Panfilo 13 B a Macerata. Ingresso ad offerta libera.