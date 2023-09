Concerto per i 100 anni dell’aeronautica militare

di Lorenzo Fava

"Esibirsi in una cornice prestigiosa come lo Sferisterio è motivo di grande orgoglio", ha detto il generale di brigata Gianni Spaziani in vista del concerto che la banda dell’aeronautica militare terrà venerdì sera nell’arena maceratese. La serata si terrà in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell’aeronautica militare: l’esibizione della banda, prevista per le 21, sarà diretta dal maestro Marco Moroni e vedrà suonare un gruppo di un’ottantina di elementi, tutti usciti dal conservatorio, che proporrà il suo vasto repertorio formato da musica classica e moderna, colonne sonore di film e da alcune canzoni napoletane. "La nostra associazione, tra le prime d’Europa per numero di aderenti, riunisce tantissimi appassionati del mondo aeronautico. Nelle Marche abbiamo dieci sezioni – ha spiegato Spaziani, presidente regionale dell’associazione arma aeronautica ’Aviatori d’Italia’ –. Uno degli obiettivi di questa serata, di valenza celebrativa, è quello di riuscire a stabilire e percepire la vicinanza tra istituzioni, forze armate e mondo civile con il pieno coinvolgimento della cittadinanza, augurandoci che Macerata colga questa opportunità". "Un evento che dà lustro alla nostra città e allo Sferisterio e che rappresenta un significativo momento di aggregazione per tutta la comunità, che potrà riunirsi e consolidare il senso dei valori istituzionali del nostro paese celebrando una ricorrenza densa di significato di cui l’Aeronautica militare è protagonista", ha commentato il sindaco Parcaroli. "Il concerto per il centenario era pensato già da inizio anno. Teniamo molto alla sua riuscita anche perché pianificato insieme al compianto ex presidente dell’associazione, il generale Gianni Amadio, scomparso di recente – ha ricordato il comandante del centro di formazione di Loreto, Giancarlo Filippo –; ringraziamo l’amministrazione comunale che fa esibire allo Sferisterio, non dimenticando il forte legame dell’Aeronautica con Macerata. Speriamo nella presenza di pubblico, oltre che nella diffusione dei solidi valori dell’Aeronautica". A dirigere la banda alla serata dello Sferisterio sarà un Maestro marchigiano: dopo il diploma al conservatorio di Pesaro, il maggiore Marco Moroni, compositore e arrangiatore di svariati generi, è stato membro di importanti orchestre come quella del Teatro alla Scala di Milano o dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Le sue composizioni, dalla formazione per ottoni e fiati fino al grande organico strumentale per banda e orchestra, sono state commissionate ed eseguite dagli strumentisti dei maggiori teatri italiani. L’ingresso al concerto è gratuito con posto assegnato. È possibile ritirare i biglietti alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini 10.