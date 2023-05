Concerto pro Ant all’Annibal Caro

La delegazione Ant di Civitanova organizza per oggi, alle 21, al teatro Annibal Caro della città alta un concerto con l’Orchestra di fiati ‘Insieme per gli altri’, la colonna sonora della solidarietà, diretto dal Maestro Giampiero Ruggeri. L’evento rientra nel programma per i 45 anni della Fondazione del sodalizio ed è patrocinato dal Comune e dall’azienda Teatri di Civitanova. L’ingresso è a offerta libera a favore di Ant per le attività svolte in ambito integrato socio sanitario in favore dei malati oncologici.