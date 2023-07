Concerto Rossini, Di Rosa e Parkhomenko a Civitanova Alta

Nella splendida cornice del chiostro di Sant’Agostino a Civitanova Alta, si rinnova l’appuntamento con "I concerti nel chiostro", manifestazione storica e rappresentativa dell’estate civitanovese che ospita musicisti di fama nazionale ed internazionale. L’iniziativa, organizzata dall’associazione musicale Pier Alberto Conti e promossa dal Comune e dall’Azienda Teatri, si articolerà in tre appuntamenti di grande spessore artistico.

La serata inaugurale della manifestazione, lunedì 7 agosto alle 21.30, vedrà salire sul palco l’Ottetto di Fiati dell’orchestra sinfonica Rossini di Pesaro, una delle eccellenze musicali a livello regionale che, nel 2022, è stata riconosciuta tra le 23 orchestre italiane come "istituzione concertistica orchestrale" dal ministero della Cultura. Proporrà brani di Mozart e Beethoven. "La programmazione offerta dai concerti nel chiostro – spiega il vice sindaco Claudio Morresi – rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti e attesi della stagione estiva e siamo orgogliosi di poter ospitare una manifestazione così importante" .

Il secondo appuntamento che si svolgerà mercoledì 9 agosto, alle 21.30, vedrà in scena il maestro Francesco di Rosa, considerato uno dei migliori oboisti del panorama internazionale e primo oboe nell’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma: con l’Ensemble Brancadoro eseguirà musiche di Bach e Mozart." Il nostro compito è quello di dare spessore e valenza agli artisti – sottolineano Agnese Biritognolo, membro del consiglio di amministrazione dei Teatri e la direttrice dell’azienda Paola Recchi –, mettendo in risalto la musica che rappresenta un nutrimento per l’anima ed è in grado di creare armonia e bellezza. Siamo onorate di collaborare con il Maestro Bizzarri".

A chiudere la kermesse, nella serata di sabato 12 agosto, sarà la giovane pianista Daria Parkhomenko, premiata in oltre 15 concorsi internazionali che eseguira brani di Franck, Enescu e Rachmaninov. "La collaborazione con il Comune e con l’azienda Teatri – conclude il maestro Emanuele Bizzarri – ci ha permesso di creare molte iniziative anche nei periodi festivi ospitando personaggi di spicco del panorama musicale".

I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare sul sito Ciaotickets.com e alla biglietteria dei Teatri in piazza xx settembre,il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 12. In caso di maltempo i concerti si terranno al teatro Annibal Caro.

Barbara Palombi