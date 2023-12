Concerto-spettacolo per ridere nel ricordo del Quartetto Cetra

Come non ricordare l’indimenticabile Quartetto Cetra? La sua musica, le canzoni e le parodie memorabili risuoneranno giovedì alle 21.15 al teatro Persiani di Recanati con lo spettacolo "Cetra… una volta" di Toni Fornari con i Favete Linguis, trio vocale composto da Stefano ed Emanuela Fresi e Toni Fornari, diretti da Augusto Fornari. Il concerto spettacolo – proposto nel cartellone promosso dal Comune di Recanati con l’Amat – vuole essere un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80. "Cetra… una volta – afferma Augusto Fornari – non è un racconto filologico, non solo la storia di un gruppo che ha fatto la storia, ma un atto d’amore per ciò che ci ha ispirato, canzoni, sketch, parodie musicali, gag e soprattutto leggerezza, divertimento e amore per questo nostro mestiere". Informazioni: teatro Persiani 071.7579445, Amat 071.2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche online).