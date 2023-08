"Concessione a Civitanova: la procedura non è corretta"

La concessione da parte dell’amministrazione di uno specchio d’acqua di fronte allo chalet Dune per un campo da pallavolo finisce nel mirino dell’ex sindaco Tommaso Corvatta. "La procedura – dice – non sembra essere corretta per la mancanza nella pratica delle autorizzazioni della Capitaneria di Porto, dell’autorizzazione per l’occupazione dello specchio d’acqua e quella della dogana".

Per Corvatta inoltre "quando ci si inoltra su un terreno nuovo e sconosciuto e si apre allo sfruttamento di un’area come lo specchio d’acqua antistante la costa, potenzialmente ricco di grandi opportunità, ci si dovrebbe chiedere non solo perché concederlo, come fa l’amministrazione comunale nella delibera, ma anche perchè non concederlo ad altri, che potrebbero similmente chiedere uno strappo in via sperimentale come per il primo richiedente".

Un aspetto che l’ex sindaco non ravvisa nell’atto della giunta "quindi – sostiene ancora Corvatta – la delibera del 31 luglio approssimativa e frettolosa trasforma quella che poteva essere un’occasione, cioè cogliere l’idea di uno sfruttamento equo ed intelligente dello specchio d’acqua antistante la battigia, in una ennesima marchetta ai danni di tutti gli altri operatori. Questo tipo di azioni danneggiano la città".