Civitanova, 16 novembre 2021 - Pronti a non aprire gli stabilimenti balneari la prossima estate senza delle leggi capaci di neutralizzare la direttiva Bolkestein, rinvigorita dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, con cui l’orizzonte ultimo prima che le concessioni demaniali vadano all’asta è il 31 dicembre del 2023. Sono giorni di rabbia nell’Abat (l’associazione dei balneari), che ha emesso un "decalogo" indirizzato al presidente della Regione, Francesco Acquaroli; all’assessore al demanio, Guido Castelli, e alla commissione del demanio. La minaccia della serrata di spiaggia è l’apice di una serie di richieste degli operatori balneari. "Attenzione – avvertono –, tra associazioni stiamo valutando l’ipotesi di non aprire le attività e questo causerebbe una perdita immediata per il pil nazionale". Gli operatori balneari rigettano l’accusa di spadroneggiare sul suolo pubblico, "perché – affermano – come balneari abbiamo in concessione soltanto il suolo, tutto il resto è di nostra proprietà, con i nostri investimenti".

Inaccettabile, per loro, la sentenza del Consiglio di Stato. "Non è possibile che abbia dato soltanto due anni per tutelare esclusivamente le pubbliche amministrazioni – scrivono alla Regione –, trascurando totalmente la tutela economica e sociale di noi privati, con ripercussioni gravissime sul piano economico delle imprese e dell’occupazione lavorativa, e che mandano allo sfascio tutto l’indotto economico, che gravita attorno alla nostra attività". Quindi, la strada per l’Abat è una sola. Intanto, "negare immediatamente la scadenza del 2023. Se così non fosse, ci sarebbe la distruzione totale del settore" e poi la Regione "si faccia carico di questo problema e lo esponga al governo nazionale, tenendo conto che le stesse realtà e problematiche valgono anche per tutte le altre concessioni demaniali marittime, cantieristiche, portuali, commerciali, allevamenti in mare e quant’altro".

Nella lettera dell’Abat alla Regione Marche anche la rivendicazione della peculiarità del sistema turistico-balneare delle Marche, "che ha costruito l’industria del turismo grazie all’impegno e ai sacrifici di nuclei familiari fin dagli anni Cinquanta. Il successo si regge sul fatto che le attività sono state tramandate di generazione in generazione, e anche per questa impronta familiare in tempi di crisi sono state tutelate sia l’economia che l’occupazione dei lavoratori per tutto l’indotto regionale". E con il pensiero all’Eu ropa, gli operatori balneari non ci stanno al fatto che "l’Italia sia stata trattata in maniera ingiusta e differente rispetto ad altri Paesi. Anzi, in maniera completamente opposta a Francia, Spagna, Portogallo, che hanno avuto proroghe lunghissime e anche permessi, mai contrastati dall’Unione Europea. Ogni nazione ha difeso il proprio turismo, tranne l’Italia. Sia chiaro, pretendiamo soluzioni dal nostro governo identiche a quelle messe in atto per altri. Se Europa deve essere, lo sia per tutti in eguale modo".