"Concessioni, sì al rinnovo automatico"

"Ritengo che ci siano tutti gli estremi per reintrodurre la legge Baldini sul rinnovo automatico delle concessioni demaniali, perché rispondente ai requisiti della direttiva Bolkestein". Lo dichiara l’ex senatore di Forza Italia, nonché attuale capogruppo di minoranza con ‘Civici per Porto Recanati’, Salvatore Piscitelli. "La sentenza della Cassazione a sezione unite ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali a uso turistico ricreativo – spiega –. Questa decisione rimette tutto in discussione, compresi i presupposti su cui si è basato il parere che la Commissione europea ha inviato all’Italia, in aperto contrasto con i risultati inconfutabili della mappatura delle coste italiane. Il Cds dovrà ora ammettere e ascoltare nel nuovo giudizio tutti coloro che troppo sbrigativamente aveva estromesso. Una brutta pagina che, auspico, venga rapidamente e definitivamente cancellata".