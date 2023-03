Conclusa la digitalizzazione della rete comunale del gas

Italgas ha completato la trasformazione digitale dell’intero network di distribuzione del gas al servizio del Comune, che proietta così le reti cittadine nel futuro grazie alla possibilità di accogliere anche gas rinnovabili come biometano, idrogeno e metano sintetico. "L’impegno per la digitalizzazione che ha interessato la nostra città e il centro Italia in generale è parte della strategia di investimento territoriale e di innovazione tecnologica che Italgas sta portando avanti" ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli. Un intervento importante durato un anno, concluso nei tempi previsti grazie all’efficace collaborazione tra Italgas e Amministrazione comunale e a uno strutturato lavoro di pianificazione delle attività che ha permesso di minimizzare gli inevitabili disagi alla viabilità nelle aree interessate dai cantieri. L’infrastruttura interessata alla digitalizzazione si estende per 196 chilometri e serve oltre 24.000 utenze.