Conclusi i lavori di rifacimento, riaperto il primo ponte sul Vallato

È riaperto da martedì il primo ponte sul Vallato, a Montecassiano, dopo i lavori di rifacimento. A breve inizieranno gli interventi anche sul secondo ponte più a monte e a seguire sul ponte a valle in via del Mulino. "Si tratta di un’opera strategica per la mitigazione del rischio idrogeologico dal costo di 600mila euro, cofinanziata con fondi regionali e comunali", spiega l’ente. "Purtroppo durante l’esecuzione dei lavori la ditta ha fatto un errore tecnico a cui ha dovuto porre rimedio rallentando la consegna – ha precisato il sindaco Leonardo Catena –. Tuttavia, dopo anni di inerzia questa amministrazione, con il rifacimento dei tre ponti (600mila euro) e la riprofilatura del Vallato (290mila euro), comprensiva del bypass del Mulino Serpilli, ha realizzato interventi concreti".