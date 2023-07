Conclusi i lavori sul ponte Riapre la strada a Corneto

È stata riaperta al traffico con velocità ridotta la strada a Corneto, nel tratto tra l’incrocio con contrada Valteia e la Carrareccia, dopo i lavori di rifacimento della scarpata stradale e del fosso sotto al ponte. Il comandante della polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza con le nuove disposizioni, che saranno in vigore da lunedì. A seguito delle piogge eccezionali da settembre a marzo, il ponte sul Valteia lungo la strada comunale di Corneto era stato danneggiato. Per questo è stato necessario ricostruire le murature per garantire la continuità degli archi di scarico, sono state realizzate le palancolate sulle pile danneggiate del ponte con retrostante getto armato in calcestruzzo, sono stati rafforzati gli argini a monte e a valle con scogliere di contenimento, si è proceduto alla riprofilatura degli argini a monte e a valle e alla sistemazione dell’impalcato stradale.

"Dopo l’immediata messa in sicurezza abbiamo ripristinato la struttura del ponte con i lavori di somma urgenza, non appena cessate le condizioni meteorologiche avverse – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori –. Lo sforzo dell’ufficio ambiente e dell’ufficio tecnico ha evitato che il danneggiamento fosse irrimediabile e ha contenuto i costi di ripristino. Attualmente il torrente è attivo, dunque i lavori nell’alveo saranno fatti nelle prossime settimane, ma intanto abbiamo ripristinato la viabilità anche per alleggerire quella su contrada Valteia che, in questo periodo, è stata particolarmente sostenuta". Nel tratto sarà in vigore il limite di velocità di 50 chilometri orari, e sarà posizionato il segnale di pericolo nella strettoia asimmetrica in prossimità del ponte, a circa 150 metri, nei due sensi di marcia. A 50 metri dal ponte sarà previsto il limite massimo di 30 chilometri orari. Avranno diritto di precedenza nei sensi unici alternati i veicoli che, dalla Carrareccia, si dirigono verso contrada Valteia (dalla periferia al centro) e l’obbligo di dare precedenza nei sensi unici alternati i veicoli che, da contrada Valteia, si dirigono verso la Carrareccia.