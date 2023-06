Concorsi Macerata, 8 quelli banditi dall’Ast: 190 i candidati per 35 posti

Macerata, 21 giugno 2023 – Centonovanta domande per trentacinque posti. Tante sono quelle arrivate entro il termine di scadenza (il 15 giugno) per gli otto concorsi banditi dall’Ast di Macerata per assumere, a tempo pieno e indeterminato 8 cardiologi, 8 psichiatri, 4 ortopedici, 4 nefrologi, 4 pediatri, 3 internisti, 3 pneumologi e 1 neurologo. La maggior parte dei candidati riguarda il concorso per cardiologi (una quarantina di domande) e quello per gli internisti (anche in questo caso una quarantina); in tutti gli altri casi si viaggia mediamente attorno alle 20 domande (tra un minimo di 17 e un massimo di 22-23).

I numeri dovrebbero indurre all’ottimismo, visto che le domande sono molte di più rispetto ai posti disponibili, ma l’esperienza consiglia di mantenere una certa cautela. Lo scorso aprile sembrava che, sulla scorta del concorso regionale unificato per gli enti del Servizio sanitario nazionale, si fosse vicini alla soluzione per la cronica carenza di medici nei pronto soccorso degli ospedali maceratesi, visto che in 14 (tanti sono i vuoti da riempire) avevano espresso la loro preferenza per l’Ast di Macerata. In realtà, poi, è arrivato un solo medico, tanto che è in fase di preparazione un bando per un nuovo concorso.

In molti casi, poi, si tratta di specializzandi che, prossimi alla fine del corso, presentano la domanda in più Ast e anche in altre regioni d’Italia, e questo già determina una significativa differenza tra le domande presentate e il numero dei candidati che si presentano effettivamente a sostenere le prove. Si aggiunga che, anche quando risultano idonei e tra i vincitori, non è affatto detto che poi, prendano servizio qui da noi. In ogni caso, la prossima settimana sarà già costituita la prima commissione di concorso e sarà fissato il calendario delle prove. Le prime assunzioni, se tutto filerà liscio, ci saranno solo dopo l’estate, presumibilmente a settembre o ottobre.

Intanto sono partiti nuovi bandi per potenziare l’Oncologia, l’Anatomia patologica, Anestesia e Rianimazione (in quest’ultimo caso due posti, uno per l’ospedale di San Severino e uno per quello di Camerino). Tanti posti in organico restano, comunque, scoperti e il ricorso ad assunzioni a tempo determinato, come emerso di recente su scala regionale (e non solo), si presentano come temporanei tappabuchi, che mortificano i professionisti e non risolvono il problema dal punto di vista strutturale, con tutto quel che ne consegue in termini di ricaduta sui servizi.