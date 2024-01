Concorsi per funzionari e istruttori tecnici

Il Comune di Camerino ha bandito, insieme ai Comuni di Castelsantangelo sul Nera e Visso, due concorsi per funzionari tecnici, in particolare ingegneri e architetti, e per istruttori tecnici (geometri) per la formazione delle graduatorie per le eventuali assunzioni di personale a tempo pieno e determinato. I concorsi si rendono necessari per rispondere alle esigenze connesse alla ricostruzione post sisma, ai progetti del Pnrr e del Pnc. Le scadenze deelel domande sono rispettivamente fissate il 30 gennaio e il 1° febbraio.