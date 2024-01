Concorsi per primari, ecco i bandi

Sanità sempre alla ricerca di medici per riempire i vuoti in organico. L’Ast di Macerata (nella foto il direttore generale Marco Ricci) ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore per la Unità operativa complessa "Servizio Immunotrasfusionale", vale a dire per coprire il posto da primario vacante dallo scorso primo settembre, quando il dottor Giovanni Ribichini è andato in pensione. Gli interessati devono presentare la domanda entro il prossimo 18 febbraio. Altro avviso pubblico per arrivare a formulare una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici di medicina d’emergenza-urgenza (domande entro il 2 febbraio), da destinare cioè ai pronto soccorso e al 118. Sempre per quest’ambito è stato pubblicato anche un avviso di mobilità volontaria in entrata per la copertura di due posti di dirigente medico. È stata poi nominata la commissione di valutazione per espletare la selezione con la quale conferire un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la Unità operativa complessa "Farmacia Ospedaliera". Nominata anche la commissione per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore per la Unità operativa complessa "Patologia Clinica", selezione alla quale sono stati ammessi otto candidati. Nei giorni scorsi sono scaduti i termini per la presentazione delle domande relative ai concorsi per due posti di cardiologo, un posto di dirigente medico per l’organizzazione dei servizi sanitari di base, due posti di dirigente per la medicina interna, un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, tutti a tempo indeterminato.

f. v.