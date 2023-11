"Concorso annullato, i vizi rilevati sono formali"

Sul concorso da ricercatore dell’Università di Macerata, interviene anche il candidato che ad agosto 2022 era risultato vincitore della selezione. Il concorso è stato annullato dal Tar la scorsa estate, ora è stato bandito di nuovo ma uno dei candidati ha già presentato una diffida all’ateneo sulle modalità con cui è stato predisposto. "Ma la sentenza del Tar – precisa il candidato che era risultato vincitore nel 2022 – non ha reputato illogico il fatto che il ricorrente non fosse stato selezionato pur avendo scritto una monografia utilizzata a Macerata o pur essendo stato titolare di una cattedra dedicata a una specifica materia. I vizi rilevati dal Tar sono infatti formaliprocedurali; e non potrebbe essere altrimenti, dato che al giudice amministrativo non è consentito scavalcare le valutazioni di merito di una commissione di concorso. Il concorso poi non era stato fatto per uno specifico insegnamento, ma attribuiva una posizione da ricercatore a tempo indeterminato. Non c’era una valutazione per campi di ricerca, e i bassi punteggi attribuiti alle pubblicazioni del candidato erano riferiti alla scarsa qualità delle stesse, a prescindere dall’ambito di disciplina". Il Tar ha però rilevato diverse irregolarità in questa procedura di selezione: la mancanza di motivazione dei voti dati alle pubblicazioni dei candidati, la mancanza di questi documenti al momento della firma del decreto di nomina rettorale, e la produzione tardiva da parte di Unimc di una tabella dalla data non certa, asseritamente precedente ai colloqui con i candidati, ma contenente valutazioni che avrebbero dovuto essere fatte solo dopo i colloqui stessi.