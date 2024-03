Concorso Art Bonus 2024, c’è tempo fino al 18 marzo per votare per lo Sferisterio

C’è tempo fino al 18 marzo, mettendo un like alla foto dedicata allo Sferisterio sui canali Facebook e Instagram del concorso, per votare il progetto "Cento mecenati" nell’ambito del concorso Art Bonus 2024. Il concorso, partito con le eliminatorie alcune settimane fa, ha visto arrivare il progetto di sostegno per lo Sferisterio tra i venti più votati della categoria "Spettacolo dal vivo". Il concorso "Progetto Art Bonus dell’anno" è organizzato dal Ministero della Cultura, Ales Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC allo scopo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza dell’Art Bonus, la misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%. È stato ideato nel 2016 con l’obiettivo di premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile attraverso l’Art Bonus il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Annualmente il programma di sostegno allo Sferisterio – nato nel 2016 – ha ottenuto ottimi risultati: adesso il successo è tutto nelle mani dei cittadini e degli stessi mecenati, chiamati a esprimere la loro preferenza. In questi anni il progetto Cento mecenati ha ottenuto anche altri premi e riconoscimenti nazionali, è stato fra le attività accontate in tv ed è un caso studiato a livello universitario. L’adesione ai Cento mecenati avviene attraverso la normativa di Art Bonus, ovvero lo strumento creato dal Governo per favorire il sostegno dei privati al finanziamento della cultura, con agevolazioni fiscali del 65% in tre anni: per esempio chi decide di sostenere lo Sferisterio con mille euro, ne recupera 650 sotto forma di credito d’imposta.