Concorso Biumor, aperto il bando per artisti e vignettisti

Al via il bando di concorso per la 32esima Biennale dell’umorismo nell’arte, a Tolentino: è possibile per artisti e vignettisti inviare le opere, fino al 23 ottobre. Con una novità: il Premio internazionale "Città di Tolentino" dedicato all’arte umoristica sarà su tema "libero". Sarà la sensibilità degli artisti a cercare di capire dove sta andando il senso della satira e della comicità nell’arte. Come sempre, sono due le categorie: il "Premio internazionale Città di Tolentino" per cui sono previsti un primo, secondo e terzo posto e il "Premio Luigi Mari", dedicato al ritratto caricaturale che premierà le due caricature migliori per tratto e capacità di cogliere il dettaglio. Al concorso possono partecipare artisti, illustratori, videomaker e vignettisti di ogni nazionalità, senza limiti di età, con un numero massimo di tre opere per ciascuna sezione, inedite e in originale, di dimensioni e tecnica libere, in qualsivoglia forma d’arte visiva e ogni tipologia di materiale e di supporto: pittura, grafica, scultura e installazione, fotografia, video. Sono anche ammesse opere di arte digitale realizzate al computer e da sorgente fotografica. I lavori saranno valutati da una giuria qualificata che sceglierà i vincitori e selezionerà quelli da esporre nella mostra della Biennale. Tutte le informazioni sul regolamento si trovano su www.biumor.com.