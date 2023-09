Concorso Biumor, sfida tra artisti

C’è tempo fino al 23 ottobre per partecipare al concorso della 32esima Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte, appuntamento storico che chiama a raccolta artisti, illustratori, videomaker e vignettisti per Biumor 2023. Il concorso si articola in due sezioni: "Premio internazionale città di Tolentino" dedicato all’arte umoristica, che quest’anno sarà a tema libero; "Premio Luigi Mari", dedicato al ritratto caricaturale di personaggi illustri. Tutti possono aderire con un’opera "artistica" a sfondo umoristico che non sia già stata resa pubblica. Nell’ambito della premiazione è previsto il riconoscimento di merito "L’umorismo in rete", dedicato ai nuovi prodotti della post-modernità che infrangono i consolidati modelli della comicità tradizionale. Le opere selezionate saranno esposte alla 32a Biennale, mostra che si terra` a Tolentino dal 24 novembre al 28 gennaio. L’ammissione delle opere, la loro selezione per l’esposizione e l’assegnazione dei premi sono di esclusiva competenza della giuria nominata dall’amministrazione comunale di concerto con la direzione artistica (primo premio 3.000 euro, secondo 1000, premio Luigi Mari 1.000, ma altri premi speciali potranno essere assegnati dalla giuria). Info www.biumor.com, 0733.901365 o 969797.