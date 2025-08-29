"Concorso da rifare, le nomine arriveranno dopo il via alle lezioni"

È corsa contro il tempo per fare in modo che l’inizio delle lezioni per il nuovo anno scolastico veda al loro posto tutti gli insegnanti, di ruolo e non (molte saranno le supplenze). Ma il rischio che ci sia qualche slittamento è concreto. L’Ufficio scolastico regionale, infatti, ha disposto l’accantonamento di 200 posti (25 dei quali in provincia di Macerata), in gran parte inerenti alla scuola primaria, per le immissioni in ruolo legate ai concorsi 3059 e 3060 banditi nel 2024, che devono essere fatte entro il 31 agosto. Obiettivo difficile da raggiungere, visto che sono in corso le procedure per la ripetizione della prova orale, dopo l’annullamento a fine luglio della graduatoria del concorso che era già stata definita, perché per la prova orale erano state erroneamente usate le griglie di valutazione riferite alla scuola dell’infanzia. Sempre l’Usr ha assicurato che, comunque, tutto sarà concluso rapidamente e che questi insegnanti saranno quindi in cattedra il 15 settembre. I sindacati, però, sono scettici. "Non si tratta di fare i gufi, ma di essere realisti. C’è la concreta possibilità che il completamento delle procedure concorsuali vada oltre il 15 settembre. La prova è data dallo stesso accantonamento disposto dall’Usr: se ci fosse stata la certezza di concludere in tempo non sarebbe stato necessario ricorrere a questo strumento", afferma Antonio Renga (foto), segretario regionale della Flc Cgil. "L’effetto della mancata assunzione in ruolo prima dell’inizio delle lezioni – prosegue – comporterà per un periodo, difficile dire quanto lungo, la nomina di supplenti che poi dovranno lasciare il posto ai vincitori di concorso. È chiaro che questo comporta disagi sia agli insegnanti, sia, e soprattutto, ai bambini". Una vicenda su cui interviene anche il Pd. "Nelle Marche, a fine luglio, quasi 200 insegnanti precari della scuola primaria si sono visti annullare i risultati del concorso che avevano regolarmente superato. La causa? Una serie di errori che hanno dell’incredibile: uno scivolone grossolano che ha mandato all’aria mesi di studio, sacrifici e sogni di stabilità lavorativa, costringendo centinaia di docenti a rifare tutto daccapo". La segretaria Pd, Marche Chantal Bomprezzi è intervenuta fin da subito chiedendo chiarezza sull’accaduto e, insieme ai rappresentanti del partito, ha sollecitato un’assunzione di responsabilità a livello istituzionale: "Mi sono confrontata con l’onorevole Irene Manzi, che ha presentato un’interrogazione". È intervenuto anche Romano Carancini, consigliere regionale Dem, che ha parlato di "opacità e dilettantismo sulla pelle delle persone", sottolineando il silenzio del Ministero.

Franco Veroli