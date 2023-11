Concorso dedicato alla maestra Monaldi

"Con molta partecipazione e un po’ di commozione è stata presentata ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della secondaria di I grado la prima edizione del Concorso letterario "Rosella Monaldi", indetto dal Comune di Sarnano, in collaborazione con l’istituto comprensivo Giacomo Leopardi". A dare l’annuncio, mercoledì, è stata la dirigente scolastica Simona Sargolini. Il concorso è in memoria dell’indimenticata maestra sarnanese Monaldi (foto), vicepreside dell’istituto Leopardi e un’insegnante molto amata dagli alunni, che se n’è andata nel febbraio 2021. "Dalla sua grande passione per l’insegnamento, dal profondo amore verso tutto ciò che è cultura, dalla sua curiosità intellettuale nei confronti di ogni forma d’arte, nasce l’idea di ricordarla esprimendo i suoi valori attraverso un concorso di arte e versi, che quest’anno ha come tema l’Amicizia", ha aggiunto la preside, con un grazie all’amministrazione e un abbraccio alla famiglia "che arrivi anche a Rossella".