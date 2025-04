Concorso dell’Avis nelle scuole elementari, ecco i premiati

Cinque disegni premiati dalla commissione tecnica e un altro riconoscimento per l’opera più apprezzata sui social. L’Avis comunale di Macerata ha concluso il concorso "Donare il sangue è donare la vita". Lo ha fatto con una cerimonia all’auditorium dell’Iis Ricci. L’iniziativa, giunta all’edizione numero 17, era rivolta ai piccoli "artisti" delle classi quinte elementari e, grazie anche al sostegno di Banca Macerata, l’associazione ha premiato sei tra i circa 300 elaborati esaminati. Più bello di tutti è stato ritenuto il disegno fatto da Cristian Foresi della scuola Fratelli Cervi, secondo classificato Mattia Parolisi (D’Acquisto) e terza Iris Pierantoni (Pertini di Piediripa). Lo slogan più efficace sull’importanza della donazione del sangue è stato quello ideato da Slimani Az-Eddine (Mameli). Infine la giuria ha riservato un riconoscimento speciale per il disegno di Mariasofia Pomante dell’Istituto San Giuseppe. L’opera più votata sulla pagina Facebook dell’Avis è stata quella di Lorenzo Cerquetta della scuola "Sandro Pertini". Oltre ai vertici dell’associazione, in primis il presidente Gaetano Ripani, la vice presidente Elisabetta Marcolini e il referente del concorso Franco Lorenzetti, per l’occasione è intervenuta anche l’assessore Katiuscia Cassetta, mentre Banca Macerata è stata rappresentata dalla direttrice della filiale cittadina Cecilia Raccichini.