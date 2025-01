Concorso di foto per festeggiare l’associazione Le Casette

L’associazione culturale Le Casette festeggia i 20 anni dalla fondazione con un concorso fotografico che ha come oggetto corso Cairoli e le zone limitrofe o confinanti e i personaggi attuali residenti o che hanno lavorato in questa zona. "Abbiamo pensato alla fotografia perché è qualcosa di concretamente visibile, duratura ed emotivamente coinvolgente – spiega il presidente Pierluigi Pianesi. Serve a mettere in rilievo sia l’attualità dell’aspetto architettonico, sia l’anima del nostro storico quartiere (già Borgo San Giovanni Battista), così vivacemente frequentato e assimilabile per le modalità della sua fruizione a una piazza più che a una via".

La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni, purché dilettanti. "Con estrema serietà e profondità di intenti abbiamo nominato una prestigiosa giuria - prosegue Pianesi - in cui spiccano importanti e qualificati rappresentanti della vita culturale cittadina e che voglio ringraziare per la loro disponibilità e direi entusiastica accettazione: Emanuela Balelli, direttrice del Centro Studi Balelli; il fotografo casettaro doc Massimo Zanconi; Maria Angiola Napolioni, principe dell’Antica Accademia dei Catenati, lo storico maceratese Romano Ruffini e un rappresentante della nostra associazione, Mario Belloni, in qualità di presidente".

L’iscrizione va formalizzare entro e non oltre il 15 febbraio, per la richiesta della documentazione, le modalità del bando e ogni altra informazione si può contattare l’associazione Culturale Le Casette alla mail lecasetteoggi@gmail.com.