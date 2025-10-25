Concorso di foto sul palio marinaro

"Le feste patronali non sono ancora concluse ed è partito un contest fotografico sul palio marinaro. Tant’è che il 30 novembre organizzeremo una mostra e ci sarà la cerimonia di scioglimento delle ciurme dei sette quartieri. Intanto, stiamo lavorando per la prossima edizione del palio e si sta valutando di ampliare il percorso di gara". Lo afferma il consigliere comunale con delega ai quartieri Marino Ferraccioni, che a fine agosto ha diretto l’organizzazione del palio marinaro di San Giovanni, tornato a Porto Recanati dopo cinque anni dall’ultima edizione. Ma ora ci sono tante altre novità.

"Abbiamo ideato il contest fotografico dal titolo ‘La foto più bella del Palio’, al quale potranno partecipare gratuitamente tutti i cittadini – spiega Ferraccioni -. Ed è rivolto a chi ha scattato una foto durante la corsa del palio o nel corso del corteo storico. Gli interessati avranno la possibilità di consegnare una foto stampata su carta opaca, con un formato 30 per 40 centimetri, scrivendo nome e cognome sul retro del foglio. La consegna dovrà essere effettuata all’ufficio Iat di largo Porto Giulio, entro giovedì". E questo sarà solamente il preludio al prossimo appuntamento. "Tutte le foto saranno esposte il 30 novembre al museo del mare – riprende Ferraccioni -. Non solo: ci sarà anche un’apposita giuria che decreterà la foto vincitrice e l’autore verrà premiato con un oggetto ricordo. Abbiamo scelto proprio il 30 novembre perché è al ricorrenza di ‘Sant’Andrea de la Mugella’, in modo da ampliare le feste patronali. Quel giorno alle 17, nella chiesa del Suffragio – aggiunge ancora –, andrà in scena la cerimonia di scioglimento delle ciurme che hanno partecipato al palio marinaro. Mentre alle 18 è prevista l’apertura della mostra fotografica con gli scatti del contest e la proiezione del video girato durante il palio marinaro di quest’anno. Subito dopo, partirà in piazza Brancondi la degustazione di stoccafisso con patate, pan nociato e vino".

Il consigliere comunale è al lavoro per l’organizzazione della prossima edizione del palio marinaro. "Stiamo già valutando alcune ipotesi, come allungare il percorso di gara e magari estendere da sei a otto il numero dei membri di ogni ciurma – osserva Ferraccioni –. Nel frattempo c’è soddisfazione perché siamo ripartiti con la manifestazione, visto che l’ultima edizione risaliva a ormai cinque anni fa. Un’altra idea è di istituire il 19 marzo come giorno in cui vengono riformulate le ciurme".