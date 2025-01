Concorso di idee per la città. Premiato "Insieme in salute"

Premiazione avvenuta prima del tradizionale concerto dell’Epifania del 6 gennaio per il "Concorso di idee, proposte e progetti" del Comune di Camerino. Un bando che tende a stimolare la rivitalizzazione della situazione socio economica del territorio camerte in seguito al terremoto del 2016. A essere premiato è stato il dottor Giuseppe Vastano, che con il suo progetto "Insieme in salute" si è aggiudicato la seconda edizione del concorso. Quest’ultimo nato dalla volontà del presidente del consiglio comunale, Cesare Pierdominici, di rinunciare alla sua indennità di funzione per destinarla a iniziative di questo tipo. La commissione di concorso, composta dello stesso presidente del consiglio, dal sindaco Roberto Lucarelli e da due consiglieri della maggioranza, Gianluca Pasqui e Giovanni Fedeli, ha valutato gli 8 elaborati pervenuti e ha scelto di premiare il progetto di Vastano a cui andrà il premio è di 4.802,40 euro, cioè appunto l’indennità su base annua spettante al presidente.

"Con la festa dell’Epifania abbiamo chiuso un cartellone importante di manifestazioni e spettacoli per le festività natalizie – dice il sindaco Lucarelli –. Nel frattempo c’è stata anche la premiazione del concorso di idee ideato dal presidente del consiglio comunale che ringrazio per l’iniziativa pregevole, soprattutto considerato che si tratta del secondo anno e che ha riscontrato una grande partecipazione. Quindi iniziamo un nuovo anno con la consapevolezza del grande lavoro da fare per la città".