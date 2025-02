Concorso fotografico. Per iscriversi c’è tempo fino al 28 febbraio

C’è ancora tempo per partecipare al concorso fotografico "Le Casette". L’associazione infatti ha rinviato la data ultima per l’iscrizione dal previsto 15 febbraio al 28. A comunicarlo è il presidente Pierluigi Pianesi a nume di tutto il gruppo. La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni, purché dilettanti. Il concorso, nato per festeggiare i 20 anni dalla fondazione dell’associazione, ha come oggetto corso Cairoli e le zone limitrofe o confinanti e i personaggi attuali residenti o che hanno lavorato in questa zona.